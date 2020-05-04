В Днепропетровской области в ДТП столкнулись легковушка и грузовик: погибли двое людей

Новости Украины:В Днепропетровской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего двое людей погибли и еще двое пострадали.

Вчера поздно вечером на автодороге Днепр - Николаев произошло ДТП между легковым автомобилем и грузовиком. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"3 мая в 23:18 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Софийском районе на автодороге Н-11 Днепр — Николаев вне села Каменка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию спасателей установлено, что в результате столкновения двух автомобилей, а именно: легкового автомобиля “Mazda 3” и грузового автомобиля МАN погибли 2 человека и 2 человека травмированы.

"Двух пострадавших из легкового автомобиля (женщину 2001 н. И мужчины 1996 н) до прибытия пожарно-спасательного подразделения госпитализировали с различными травмами работниками скорой медицинской помощи в КП "Криворожская городская клиническая больница № 2", — добавили спасатели.

Отмечается, что с помощью шанцевого инструмента сотрудники ГСЧС разогнули деформированные элементы легкового автомобиля "Mazda 3" и изъяли тела двух погибших. Водитель грузового автомобиля не пострадал, добавили в пресс-центре.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Обухове в результате ДТП на обочину с высоты вылетели грузовик и легковушка.