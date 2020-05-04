Карпаты засыпало снегом: фото

Новости Украины:С утра 4 мая на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах падает снег, видимость ограничена до 40 м.

В Карпатах на горе Поп Иван падает мелкий снег, ограниченная видимость, мороз и буря. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 08:30 04.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер западный 17 м/сек. Температура воздуха -2°С. Падает мелкий снег. Метель", - сообщает горный поисково-спасательный пост.

По информации управления ГСЧС в области, на Прикарпатье объявлено штормовое предупреждение. Здесь ожидают подъем уровня воды в реке Прут и заморозки.

"В течение суток 4 мая в бассейне реки Прут ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 метра над текущим (1 уровень опасности - желтый). Ночью и в утром 4-5 мая по области и городу на поверхности почвы заморозки 0-3 градуса (1 уровень опасности - желтый)", - сообщает управление ГСЧС.

Поп Иван (также Поп Иван Черногорский, или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2020,5 м.

Напомним, в понедельник, 4 мая, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.