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Во Львовской области уже 16 человек умерли от коронавируса

Во Львовской области уже 16 человек умерли от коронавируса
11:41 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Во Львовской области уже 16 жертв коронавируса, умерла 87–летняя женщина.

Количество жертв коронавируса во Львовской области увеличилось до 16 человек, сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник.

"К сожалению, сегодня утром от усложнений COVID-19 на фоне тяжелых сопутствующих болезней скончалась пациентка 87 лет", - написал Берник на своей странице в Фейсбук в понедельник.

По его данным, на 09:00 утра в больнице находились 137 больных. Из них 93 с подтвержденным диагнозом коронавирус. 12 больных – медики, а также 2 детей.

В отделении интенсивной терапии 5 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. На аппарате ИВЛ 2 пациента в критическом состоянии.

В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 12 000

Как сообщалось, по Львовской области по состоянию на 8:00 4 мая зафиксировано 506 случаев заболевания COVID-19, из них 33 за последние сутки.

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Львовская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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