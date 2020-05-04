Во Львовской области уже 16 человек умерли от коронавируса

Количество жертв коронавируса во Львовской области увеличилось до 16 человек, сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник.
"К сожалению, сегодня утром от усложнений COVID-19 на фоне тяжелых сопутствующих болезней скончалась пациентка 87 лет", - написал Берник на своей странице в Фейсбук в понедельник.
По его данным, на 09:00 утра в больнице находились 137 больных. Из них 93 с подтвержденным диагнозом коронавирус. 12 больных – медики, а также 2 детей.
В отделении интенсивной терапии 5 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. На аппарате ИВЛ 2 пациента в критическом состоянии.
Как сообщалось, по Львовской области по состоянию на 8:00 4 мая зафиксировано 506 случаев заболевания COVID-19, из них 33 за последние сутки.