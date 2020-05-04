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В Запорожском детском доме-интернате ребенок заболел коронавирусом

В Запорожском детском доме-интернате ребенок заболел коронавирусом
13:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Запорожском детском доме-интернате 7-летний ребенок заболел COVID-19.

В КУ "Запорожский детский дом-интернат" Запорожского областного совета выявлен инфицированый 7-летний ребенок. Об этом сообщает Запорожский городской совет в официальном Telegram-канале.

"В КУ "Запорожский детский дом-интернат" Запорожского областного совета выявлен инфицированный 7-летний ребенок. В настоящее время еще у 5 детей имеются симптомы заболевания", - говорится в сообщении.

Всего в учреждении сейчас находятся 120 воспитанников. Все дети и работники интерната проходят тестирование на коронавирус.

По данным ОГА, в области на утро 4 мая зарегистрировано 285 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. За сутки выявили 10 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (г.Запорожье - 8, Ореховский р-н - 2).

Как сообщалось, медики проверяют около 45 человек, проживающих в запорожском общежитии, где 3 мая выявили первый случай заражения коронавирусом. Там заболела одна женщина - медик. Её госпитализировали в областную клиническую больницу.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 418 новых случаев Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 72 выздоровели.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Запорожье, Детский дом, Коронавирус, Covid-19.
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