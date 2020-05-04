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Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
12:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 4 мая в Украине зафиксировали 418 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 12 331.

Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек. Из них умерли свыше 247 000, выздоровели - 1 млн 125 тыс.

Важно:

Число заболевших коронавирусом в Украине достигло 12 331

От осложнений болезни скончалось 303 пациента

Количество тестирований в ближайшее время увеличится до 10 тыс. в сутки

Минздрав заявляет о готовности к смягчению карантина с 11 мая

В Украине разрешили плановые операции

В мире коронавирусом заразилось более 3,5 млн человек

Карта коронавируса в Украине и мире 4 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

11:35 В Киевской области коронавирусом заболели двое священнослужителей и 101 медицинский работник, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 853 людей

11:25 Количество жертв коронавируса во Львовской области увеличилось до 16 человек, сообщил заместитель директора Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник.

По его данным, на 09:00 утра в больнице находились 137 больных. Из них 93 с подтвержденным диагнозом коронавирус. 12 больных – медики, а также 2 детей.

11:03 В России продолжается быстрый рост числа заболевших COVID-19: за сутки 10 581 новый случай, всего с начала пандемии - 145 268. Умерло от коронавируса 1356 человек (76 за сутки). Больше всего новых заболевших в Москве - 5795 и Московской области - 803.

Россия включает в свою статистику данные о заболевших в оккупированном Крыму. По информации страны-агрессора, в АР Крым - 105 заболевших COVID-19, в Севастополе - 91, из них два случая - летальные.

10:54 В Италии с 4 мая начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

10:15 Повторный положительный результат теста на наличие COVID-19 у пациентов, которых считают излеченными, вызывают мертвые клетки легких. Об этом заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым болезням Мария Ван Керхове.

По ее словам, у некоторых людей, действительно, после негативной реакции на COVID-19, через неделю-две, или даже позже, могут вновь обнаружить наличие коронавирусной инфекции.

10:05 Китай с после обнаружения COVID-19 скрывал информацию об опасности и истинных масштабах эпидемии внутри страны, чтобы иметь возможность расширить импорт товаров медицинского назначения, говорится в докладе американских разведслужб. Китайские лидеры "намеренно скрыли серьезность" инфекции от всего мира в начале января, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на доклад разведки министерства внутренней безопасности от 1 мая.

09:51 На утро 4 апреля в ВСУ коронавирусной инфекцией болеют 48 человек, сообщает пресс-служба Командования Медицинских войск. С начала пандемии выздоровели 33 человека, два случая оказались летальными. За сутки выявлено два новых случая COVID-19.

Коронавирус в Украине: брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что инициатива мэров некоторых городов об ослаблении карантина является "политическим решением" и нарушением закона, поскольку у органов местного самоуправления нет таких полномочий.

Со вторника, 5 мая, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С завтрашнего дня будут разрешены плановые операции. Не было ни одного заражения во время операций", - сказал он на брифинге в понедельник.

За минувшие сутки заболели COVID-19 418 человек, из них 26 детей и 62 медика. Госпитализированы 97 человек. Зафиксированы 15 летальных случаев, выздоровели 72 пациента.

09:20 Всего с начала эпидемии в Украине - 12331 человек, из них 855 детей и 2387 медработника. Всего выздоровели 1619 человек, 303 летальных случая.

08:41 В Египте в рамках ослабления коронавирусного карантина разрешили открыть отели для местных туристов с рядом требований и ограничений

08:45 На утро 4 мая в мире заразились 3 5563 689 человек, 1 153 847 пациентов выздоровели, умерли 248 146 больных COVID-19.

За последние сутки в мире зафиксировали 82 260 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Около половины из них приходятся на США (+27 348) и Россию (+10 633).

 Заражение коронавирусом по разным странам на 04.05.2020

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Как долго остается коронавирус на разных поверхностях

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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