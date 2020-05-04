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Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения

Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
20:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Минобразования назвало даты завершения учебного года в Украине.

Министерство образования и науки назвало даты завершения учебного года. Удаленные занятия продлятся до 31 мая, а до 1 июля учебный год будет завершен.

Об этом сообщает Минобразования.

"Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Календарь обучения будет выглядеть так: до 31 мая продлятся занятия, до 1 июля должен быть завершен учебный год. До 15 июня школы завершают оформление: свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и табелей знаний", - говорится в сообщении.

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Указано, что в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

"Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после сдачи ГИА в форме ВНО. Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года. Предварительно Минобразования сообщало, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 в текущем учебном году Минобразования рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности - последних звонков и выпускных вечеров. 

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"Решение правительства предусматривает ослабление некоторых ограничений карантина с 11 мая. Украинцы смогут снова ходить в парки и скверы, заработают парикмахерские, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами. Однако для учебных заведений все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года", - сказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Как сообщалось, в Минобразования объяснили, как в этом году будут подаваться заявления для поступления в университет.

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Украина, МОН, Карантин.
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