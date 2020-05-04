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Понедельник, 04.05.2020
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Карта коронавируса в Украине и мире 4 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

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Карта коронавируса в Украине и мире 4 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
11:54 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

Количество заболевших коронавирусом в Украине составило 12 331. За сутки обнаружили 418 новых случаев (+3,5%).

Умерли 303 человека (+15 за сутки), выздоровели 1619 (+72 за сутки). Всего в стране по состоянию на 9 утра 4 мая - 10 409 активных случаев заболевания COVID-19.

За сутки количество летальных исходов увеличилось на 15, выздоровевших - на 72. Подозрение на заболевание имеют 32 259 человек.

Больше всего заболевших - в Черновицкой области (1887), Киеве (1535), Ивано-Франковской области (984), Тернопольской (896) и Киевской областях (853).

418 заболевших за сутки - 26 детей и 62 медработника. Всего заболели 855 детей и 2387 медработника.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 04.05.2020

По состоянию на утро 3 мая число заболевших с начала распространения коронавируса в Украине достигло 11 913, из них скончались 288 человек, а общее количество выздоровевших составило 1 547.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине количество активных больных составило 10 409, что на 331 больше, чем сутки ранее.

Суточный рост количества заболевших на 3 мая составлял 444 случаев, 2 мая - 550 случаев, 1 мая - 455 случаев, 30 апреля - 540 человек, на 29 апреля – 456 человек.

Коронавирус в мире

Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек. Из них умерли свыше 247 000, выздоровели - 1 млн 125 тыс.

Страной с самым большим количеством заболевших (1,15 млн), умерших (68,5 тыс.) и выздоровевших (более 180 тыс.) от коронавируса - в США.

На втором месте по количеству заразившихся - Испания, где обнаружили свыше 217 000 случаев. В Италии заболели более 210 000 тысяч, в Великобритании - свыше 187 000, во Франции - почти 169 000.

В Германии заболели более 165 000, в России - свыше 134 000, в Турции - более 126 000. На девятом месте по количеству заразившихся - Бразилия (101 826), на десятом - Иран (97 424).

После США самое большое количество погибших от COVID-19 - в Италии (28 884), Великобритании (28 446), Испании (25 264) и Франции (24 864).

На втором месте по выздоровлению - Германия (130 600), на третьем - Испания (118 902), потом Италия (81 654) и Китай (78 684).

Заражение коронавирусом по разным странам на 04.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, Карта распространения коронавируса.
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