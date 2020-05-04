Что происходит с организмом человека, который выздоровел от коронавируса

Новости Украины:Через несколько недель после негативной реакции на COVID-19, у некоторых пациентов могут снова обнаружить наличие коронавирусной инфекции.

Повторный положительный результат теста на наличие COVID-19 у пациентов, которых считают излеченными, вызывают мертвые клетки легких.

Об этом заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым болезням Мария Ван Керхове, комментируя апрельскую информацию о 2,1% пациентов в Южной Корее, которые, выздоровев от коронавируса, повторно лабораторно подтвердили положительную реакцию, сообщает ТСН со ссылкой на ABC News.

По ее словам, у некоторых людей, действительно, после негативной реакции на COVID-19, через неделю-две, или даже позже, могут вновь обнаружить наличие коронавирусной инфекции.

"Когда легкие выздоравливают, остаются мертвые клетки, которые во время тестирования показывают положительную реакцию. Это не свидетельствует об инфекционном вирусе, это не реинфекция, это не реактивация, это фактически часть процесса выздоровления. Это действительно интересно", - пояснила Ван Керхове.

Вместе с тем, она подчеркнула, что специалисты ВОЗ до сих пор не знают, свидетельствует ли наличие в организме человека антител COVID-19 об иммунитете к новой болезни.

"Означает ли это, что они имеют прочную защиту от повторного заражения? И если да, то как долго это длится. Мы еще не знаем ответа", - добавила специалист.

Как сообщалось, по последним данным в мире зафиксировано более 3,4 млн заболевших коронавирусом, при этом выздоровели 1,1 млн человек, а умерли 244 тыс.

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