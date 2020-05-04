Минздрав: Мэры городов не могут отменять карантин

Новости Украины:В Минздраве заявили, что органы местного самоуправления не имеют полномочий принимать решения в отношении карантина.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что органы местного самоуправления не имеют полномочий принимать решение в отношении карантина. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Если мы говорим о юридической части - то согласно закону об инфекционных болезнях - четко определено, что введение карантина на территории страны - это прерогатива исключительно Кабинета министров. Поэтому это (решение горисполкома Черкасс о смягчении карантина - ред.) как минимум нарушение закона, потому что у органов местного самоуправления не существует таких полномочий", - завил Степанов.

Как сообщалось, правительство ввело в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Позже он был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая.

Отметим, 30 апреля власти Черкасс решили ослабить карантин в городе, разрешив с 1 мая работу непродовольственных магазинов, рынков, парков и скверов, а также летних площадок кафе и ресторанов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям. При этом он добавил, что действиям властей города будет дана оценка правоохранительных органов.

Полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.325 Уголовного кодекса Украины.

В то же время, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о готовности прибегнуть к жесткому реагированию из-за смягчения карантинных мер.