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Понедельник, 04.05.2020
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Зеленский: На этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина

Зеленский: На этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина
15:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Ограничительные меры в Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина.

Ограничительные меры по борьбе с СOVID-19 будут действовать в Украине до 11 мая, как и было запланировано ранее, но страна уже готовится к выходу из карантина.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь в понедельник на ежедневном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса под председательством Владимира Зеленского.

"Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей – самое важное. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям. Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей – мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указал, что правительство разрабатывает алгоритмы безопасного открытия объектов оптово-розничной торговли непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, автосалонов, музеев, библиотек и других заведений общественного пользования, в которых будут четкие правила соблюдения санитарных норм.

Рассматривают также возможность открытия летних площадок заведений общественного питания, однако местные власти могут ограничивать их работу или закрывать с учетом ситуации, которая сложилась в городе и регионе.

Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся

"Ослабление карантинных мероприятий необходимо для поддержки экономики Украины, однако они могут быть усилены снова в случае обострения эпидемиологической ситуации. Ведь даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила глобальное чрезвычайное положение", - отмечается в сообщении.

В то же время, как известно 9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поскольку этот праздник в 2020 году приходится на субботу, то выходным днем станет следующий понедельник, 11 мая.

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Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, СОVID-19.
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