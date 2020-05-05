Скачать
Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ермак: Санкции против РФ должны существовать до возвращения Украине ее территорий
Ермак: Санкции против РФ должны существовать до возвращения Украине ее территорий
Шмыгаль: Ослабление карантина - это месседж для бизнеса
Шмыгаль: Ослабление карантина - это месседж для бизнеса
Сборная победителей Лиги чемпионов
Сборная победителей Лиги чемпионов
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея
Звездопад в мае: где и когда можно увидеть поток обломков кометы Галлея

В квартире во Львове произошел взрыв газа: есть пострадавший

В квартире во Львове произошел взрыв газа: есть пострадавший
03:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: varta1

Новости Украины:Во Львове в многоквартирном доме произошел взрыв газа, пострадал один человек.

Один человек госпитализирован в результате взрыва газа и последующего пожара в многоэтажном доме во Львове, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

"Пожар ликвидирован в 22:55, на месте работают 7 единиц техники и 30 спасателей. Одного потерпевшего доставили в больницу", - указано в сообщении пресс-службы.

Также эвакуированы жители соседних квартир.

В Днепропетровской области в ДТП столкнулись легковушка и грузовик: погибли двое людей

По предварительным данным ГСЧС, в квартире на восьмом этаже жилого дома по улице Скрипника, 31а произошел взрыв газа, вызвавший пожар.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Пожар, Львов, Взрыв, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившуюся маску и узнайте свое истинное лицо
02 Учебный год 2020: В МОН назвали новые даты завершения
03 Зеленский предложил Калашнику представить план по развитию Чернобыльской зоны
04 Ромашка, зверобой и другие травы, которые стоит добавить в чай
05 "Он поверил вам": звезда "Зачарованных" обвинила Трампа в смерти дедушки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отработанные в РФ радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Радиоактивные отходы: В Украине хотят построить хранилище
Ермак: Скандал с записями только подтвердил, что никакой коррупции в ОПУ нет
Ермак назвал скандал с записями "спланированной операцией"
Замглавы ОП о &quot;Велюре&quot;: У президента был очень жесткий разговор с Тищенко
Замглавы ОП о "Велюре": У президента был очень жесткий разговор с Тищенко
Рецепт дня: Молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой
Рецепт дня: Молочный десерт с манкой, печеньем и кокосовой стружкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь