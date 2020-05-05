В квартире во Львове произошел взрыв газа: есть пострадавший

Новости Украины:Во Львове в многоквартирном доме произошел взрыв газа, пострадал один человек.

Один человек госпитализирован в результате взрыва газа и последующего пожара в многоэтажном доме во Львове, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

"Пожар ликвидирован в 22:55, на месте работают 7 единиц техники и 30 спасателей. Одного потерпевшего доставили в больницу", - указано в сообщении пресс-службы.

Также эвакуированы жители соседних квартир.

По предварительным данным ГСЧС, в квартире на восьмом этаже жилого дома по улице Скрипника, 31а произошел взрыв газа, вызвавший пожар.