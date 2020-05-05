В больницах Буковины заканчиваются места для больных COVID-19

Новости Украины:В медучреждениях Черновцов заканчиваются койко-места, а количество зараженных COVID-19 приближается к двум тысячам.

В понедельник, 4 мая, в Черновицкой области сообщили о еще 61 случае COVID-19. В течение суток лабораторный центр исследовал 376 новых образцов, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 1 948 человек. Из них 53 пациента умерли от осложнений COVID-19, тогда как еще 159 - выздоровели и выписались из больниц. Чиновник отметил, что в медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются койко-места, выделенные для больных COVID-19. Помочь готова Черновицкая ОГА.

"Как только не хватит места в городской больнице №3, пациентов начнет принимать госпиталь ветеранов войны. Тамошний персонал готов к работе с инфицированными COVID-19. В госпитале смогут оказывать качественные медицинские услуги всем черновчанам, которые этого потребуют", - отметил Осачук.

По словам главы ОГА, если количество больных на Буковине в дальнейшем будет расти, то в госпитальные базы могут перепрофилировать санаторий "Садгора" и перинатальный центр.

Также чиновник отметил, что несмотря на анонсированное правительством смягчение карантинных мероприятий, на Буковине ограничения продлятся более длительный период времени.

"Для областей, где число больных остается высоким и продолжает расти, будет действовать адаптивный карантин. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не будут восстанавливать межрайонное автобусное сообщение", - сообщил Осачук.