В Киевской области правоохранители зафиксировали свыше 680 нарушений карантина

Новости Украины:В Киевской области в целом подтверждены 853 случая заболевания коронавирусом, из них 78 у детей и 101 - медработников.

В Киевской области с момента введения карантинных мероприятий зафиксировали 682 фактах, связанных с нарушением карантинных мероприятий.

Об этом на брифинге сказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Правоохранители с момента введения карантинных мероприятий в области зафиксировали 682 фактах, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Из них задокументировали 303 факта", - сказал Володин.

По состоянию на 4 мая, по данным ЦОС, в Украине лабораторно подтверждены 12 331 случай COVID-19, в том числе 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.