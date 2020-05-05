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В Киевской области правоохранители зафиксировали свыше 680 нарушений карантина

В Киевской области правоохранители зафиксировали свыше 680 нарушений карантина
09:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Киевской области в целом подтверждены 853 случая заболевания коронавирусом, из них 78 у детей и 101 - медработников.

В Киевской области с момента введения карантинных мероприятий зафиксировали 682 фактах, связанных с нарушением карантинных мероприятий.

Об этом на брифинге сказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Правоохранители с момента введения карантинных мероприятий в области зафиксировали 682 фактах, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Из них задокументировали 303 факта", - сказал Володин.

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По состоянию на 4 мая, по данным ЦОС, в Украине лабораторно подтверждены 12 331 случай COVID-19, в том числе 303 летальных, 1 619 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

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Киевская область, Полиция, Карантин, Коронавирус.
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