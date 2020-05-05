Начальник киевской полиции выздоровел от COVID-19 и приступил к работе

Новости Украины:Начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко выздоровел после перенесенной болезни COVID-19 и уже приступил к работе.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел после перенесенного COVID-19, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Все повторные тесты отрицательные, все медицинские показатели в норме, состояние здоровья отличное. Сегодня Андрей Евгениевич уже на работе и приступил к исполнению своих обязанностей после длительной паузы", - написал Шкиряк на своей странице в Facebook во вторник.

Как сообщалось, диагноз COVID-19 у Крищенко был подтвержден 27 марта.

По состоянию на 4 мая в структурах Министерства внутренних дел Украины был подтвержден 241 случай COVID-19, из них среди сотрудников Национальной полиции - 142 случая.

За последние сутки в Украине зафиксировано 366 новых случаев Covid-19, общее число зараженных — 12 697 человек. Жертвами коронавируса стали уже 316 заболевших, 1875 пациентов выздоровели.