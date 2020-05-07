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Госдеп США о выборах на Донбассе: Это зависит от того, хочет ли Путин прекратить войну

Госдеп США о выборах на Донбассе: Это зависит от того, хочет ли Путин прекратить войну
03:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В Госдепе США считают, что выборы на Донбассе в нынешних условиях безопасности невозможны

Выборы на Донбассе возможны только в условиях прекращения огня, вывода Россией войск и перехода в Украину контроля над ее границей. Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент во время онлайн дискуссии в "Фонде Маршалла", передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Ранее во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром "Атлантический Совет" председатель офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что надеется, что местные выборы запланированы на 25-е октября пройдут на всей территории Украины, включая не подконтрольные Украине территории Донбасса.

"Главным образом, перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо, гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над ее международным рубежом. Я думаю, президент Зеленский и его команда четко определила свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, хотят ли Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны и территории этой страны", — сказал чиновник.

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Главным инструментом решения конфликта на Донбассе остаются Минские договоренности, говорит ответственный за политику США в отношении Украины Джордж Кент. Выполнение обязательств, взятых в рамках Минске, всеми сторонами является единственным путем прекращения войны. Россия же с самого первого дня нарушала и продолжает нарушать Минские договоренности, заметил Кент.

"Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории ... Они нарушали Минские договоренности с момента подписания. Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на своей собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые она на себя взяла".

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Он также положительно оценил обмен пленными, который произошел за последние месяцы. Отметив, впрочем, что более ста украинцев до сих пор незаконно удерживаются в России или поддерживаемыми Россией боевиками на оккупированных территориях Донбасса: "Многое еще нужно сделать для освобождения остальных пленных. Также много работы по разведению сил".

В среду, 6 мая, состоялось онлайн заседание Форума сотрудничества безопасности (ФБС ОБСЕ) под председательством Украины относительно влияния коронавируса на военно-политические аспекты в регионе ОБСЕ во время которого обсудили влияние пандемии на деятельность СММ ОБСЕ и соблюдения режима прекращения огня в зонах конфликта.

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Выборы, Донбасс, Местные выборы, Госдеп США, ОРДЛО.
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