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На Закарпатье в школе-интернате зафиксировали вспышку COVID-19

На Закарпатье в школе-интернате зафиксировали вспышку COVID-19
11:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Вспышка коронавируса выявлена в Перечинской ОТГ Закарпатской области.

В Перечинской объединенной территориальной громаде (Закарпатская область) в одном из учебных заведений выявили вспышку заражения коронавирусом, сообщил городской голова Перечина Иван Погориляк.

"В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных лиц коронавирусом, 5 человек из села Заричево и 21 человек больной из города Перечин. Такую резкую вспышку заболевания мы получили благодаря тестам, проведенным в одном из учебных заведений Перечина. 4 человека, связанных с этим заведением, то есть работники и члены их семей. Всего из данного заведения и связанных с этим заведением больных есть 10 человек", - сказал Погориляк в видеоролике, опубликованном на странице в соцсети Facebook в пятницу.

Во Львовской области вспышка COVID-19: за сутки 65 новых случаев

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО в пятницу утром, в Закарпатской области 44 новых случаев заболевания коронавирусом, 1 - летальный и 7 - выздоровления (за все время 644 заболевших, 14 умерших и 93 выздоровевших), сейчас болеет 537 человек (за сутки на 36 больше).

Напомним, в Украине за минувшие сутки 504 новых случая Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 310 выздоровели.

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Закарпатская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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