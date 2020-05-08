Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский приехал на границу с Россией и почтил память погибших во Второй мировой войне
Зеленский в ​​Луганской области почтил память погибших во Второй мировой войне
Киев на карантине: какие послабления введут с 12 мая
Киев на карантине: какие послабления введут с 12 мая
Пока не Кличко: еще один легендарный боксер решил вернуться
Пока не Кличко: еще один легендарный боксер решил вернуться
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 мая

Борьба с COVID-19: Кличко рассказал, как бизнес помогает Киеву

Борьба с COVID-19: Кличко рассказал, как бизнес помогает Киеву
14:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: КГГА

Новости Украины:С начала эпидемии бизнес передал столице костюмы биозащиты, тесты ПЦР, аппараты ИВЛ, респираторы, медицинские маски и дезинфицирующие растворы.

С начала пандемии бизнес передал Киеву костюмы биозащиты, тесты, лаборатории ПЦР, аппараты ИВЛ, респираторы, медицинские маски и дезинфицирующие растворы.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"За это время бизнес передал столице более 26,5 тысяч костюмов биозащиты, более 36-ти тысяч тестов и 3 лаборатории ПЦР, 19 аппаратов ИВЛ, более 360 тысяч респираторов и медицинских масок, дезинфицирующие растворы. Также бизнес предоставил в пользование 10 новых авто и горючее для медработников и организаций, привлеченных к борьбе с коронавирусом", - отметил он.

В Киеве коронавирусом заболели еще 46 человек

Также по его словам, благотворительные организации возобновили кислородные сети в больницах первой и второй волны приема больных коронавирусом.

"Помогают нам и с подвозом медиков на работу и пациентов на жизненно необходимые процедуры. Такие, как диализ, химиотерапия. Для медработников, работающих в опорных больницах, организовали временное бесплатное проживание в отелях столицы. Обеспечили их горячими обедами. Некоторые мобильные операторы - пополняют врачам счета за мобильную связь", - добавил Кличко.

Как сообщалось, в Киеве лабораторно подтвержден 1 721 случай заболевания COVID-19, за сутки в столице заболели 46 человек, также за сутки впервые за время эпидемии умерли три человека.

Киев на карантине: какие послабления введут с 12 мая 

Также сообщалось, что в Киеве с 12 мая откроются непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, парки и скверы. При этом работа общественного транспорта будет оставаться в нынешнем ограниченном режиме.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Бизнес, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 Карантин смягчают с 11 мая: что откроется на первом этапе и какие запреты при этом останутся
03 В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах
04 Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности
05 Борьба за трон: отношения Кейт Миддлтон и Камиллы Паркер-Боулз сильно ухудшились
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве коронавирусом заболели еще 46 человек
В Киеве коронавирусом заболели еще 46 человек
Карта коронавируса в Украине и мире 8 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Буславец: Цены на электроэнергию для населения в этом году меняться не будут
Цена электроэнергии для населения останется неизменной
&quot;Важно помнить свою историю&quot;: Джамала записала трогательное сообщение в День памяти и примирения
"Важно помнить свою историю": Джамала записала трогательное сообщение в День памяти и примирения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь