Борьба с COVID-19: Кличко рассказал, как бизнес помогает Киеву

Новости Украины:С начала эпидемии бизнес передал столице костюмы биозащиты, тесты ПЦР, аппараты ИВЛ, респираторы, медицинские маски и дезинфицирующие растворы.

С начала пандемии бизнес передал Киеву костюмы биозащиты, тесты, лаборатории ПЦР, аппараты ИВЛ, респираторы, медицинские маски и дезинфицирующие растворы.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"За это время бизнес передал столице более 26,5 тысяч костюмов биозащиты, более 36-ти тысяч тестов и 3 лаборатории ПЦР, 19 аппаратов ИВЛ, более 360 тысяч респираторов и медицинских масок, дезинфицирующие растворы. Также бизнес предоставил в пользование 10 новых авто и горючее для медработников и организаций, привлеченных к борьбе с коронавирусом", - отметил он.

Также по его словам, благотворительные организации возобновили кислородные сети в больницах первой и второй волны приема больных коронавирусом.

"Помогают нам и с подвозом медиков на работу и пациентов на жизненно необходимые процедуры. Такие, как диализ, химиотерапия. Для медработников, работающих в опорных больницах, организовали временное бесплатное проживание в отелях столицы. Обеспечили их горячими обедами. Некоторые мобильные операторы - пополняют врачам счета за мобильную связь", - добавил Кличко.

Как сообщалось, в Киеве лабораторно подтвержден 1 721 случай заболевания COVID-19, за сутки в столице заболели 46 человек, также за сутки впервые за время эпидемии умерли три человека.

Также сообщалось, что в Киеве с 12 мая откроются непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, парки и скверы. При этом работа общественного транспорта будет оставаться в нынешнем ограниченном режиме.