Борьба с COVID-19: Кличко поблагодарил благотворителей за помощь

Новости Украины:Столичный мэр выразил благодарность социально-ответственному бизнесу за помощь в борьбе с коронавирусом.

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил социально-ответственный бизнес, который приобщился к поддержке города в борьбе с коронавирусом.

Об этом он сказал на брифинге.

"Я благодарен предпринимателям и социально-ответственному бизнесу, который приобщился к поддержке города в борьбе с короновирусом.За это время бизнес передал столице: более 26,5 тысяч костюмов биозащиты, более 36 тысяч тестов и 3 лаборатории ПЦР, 19 аппаратов ИВЛ, более 360 тысяч респираторов и медицинских масок, дезинфицирующие растворы", - сказал Кличко.

Он отметил, что также бизнес предоставил в пользование 10 новых авто и горючее для медработников и организаций, привлеченные к борьбе с коронавирусом.

"Помогают нам и с доставкой медиков на работу и пациентов на жизненно необходимые процедуры, такие как диализ, химиотерапия. Для медработников, которые работают в опорных больницах, организовали временное бесплатное проживание в гостиницах столицы. Обеспечили их горячими обедами. Некоторые мобильные операторы пополняют врачам счета за мобильную связь", - сказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что при помощи благотворительных организаций восстановили кислородные сети в больницах первой и второй волны приема больных на коронавирус.

В Украине на 8 мая зафиксировано 14 195 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 504 новых случая.