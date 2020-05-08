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Ослабление ограничений: с завтрашнего дня в Киеве могут заработать 19 продовольственных рынков

Ослабление ограничений: с завтрашнего дня в Киеве могут заработать 19 продовольственных рынков
19:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В столице с 9 мая заработают еще 19 рынков продовольствия.

С 9 мая в Киеве могут заработать 19 рынков, которые выполнили противоэпидемические требования.

Об этом сообщает КГГА.

"9 мая в Киеве могут работать 19 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований", - говорится в сообщении.

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Указано, что это следующие агропродовольственные рынки:

- Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А. - Рынок "Демеевский", ул. Изюмская, 1. - ТРК "Базар на лесной", ул. Попудренко, 65. - Рыночный комплекс "Маяк", ул. Попудренко, 90/2 - КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115. - ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1. - Рынок "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80. - КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2. - Рынок "Левобережный", ул. Сверстюка, 3. - Т/М "Дарница", ул. Попудренко, 5. - Рынок "Шлях", ул. Зодчих, 52/1. - Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6. - Рынок "Одесский", проспект Академика Глушкова, 32-38. - Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94. - Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47. - МЧП "Забота", ул. Туполева, 13. - Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2. - Рынок "Отрадненский", бульвар В. Гавела, 18. - Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1.

Указано, что для открытия рынка, его покупатели и продавцы должны придерживаться масочного режима, им должны измерить температуру, не будут допускаться на рынок покупатели с ОРВИ, между торговыми местами должна быть дистанция в 3 метра, а между посетителями в 1,5. Кроме того, каждые 3 часа нужно дезинфицировать рабочие поверхности.

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"Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг. Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 6 мая в Украине уже открылась половина продовольственных рынков.

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Киев, Украина, КГГА.
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