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Не прошли аттестацию: в Украине в некоторых регионах уволено более 30% прокуроров

Не прошли аттестацию: в Украине в некоторых регионах уволено более 30% прокуроров
22:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В Украине в регионах местами из-за непрохождения аттестации в прокуратурах уволено более 30% прокуроров.

Из-за непрохождения аттестации в прокуратурах отдельных регионов уволено более 30% прокуроров. Об этом сообщил Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в видеообращении, передает ОГПУ.

"Офис Генерального прокурора продолжает начатую реформу - я за нее голосовала, как депутат, и сейчас отвечаю за ее воплощение, как генпрокурор. Мы запустили Тренинговый центр прокуроров, чтобы сохранить и усилить кадровый потенциал, плодотворно сотрудничаем в вопросах реформирования с международными партнерами", - сказала Венедиктова.

По ее словам, Офис генпрокурора столкнулся и с целым рядом проблемных вопросов. В судах более 600 дел по искам к Офису Генерального прокурора уволенных прокуроров, не прошедших аттестации. К тому же, народные депутаты Украины обратились с конституционным представлением о конституционности Закона Украины, которым предусмотрена реформа органов прокуратуры. 

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"Из-за непрохождения аттестации в прокуратурах отдельных регионов уволено более 30% прокуроров. Это может дестабилизировать не только работу отдельно взятой прокуратуры, но и существенно повлиять на функционирование правоохранительной системы в целом", - отметила Венедиктова.

Она добавила, что осознавая ответственность за реформирование органов прокуратуры возложена на Генерального прокурора - моя задача минимизировать негативные последствия аттестации, чтобы не допустить новых ошибок при аттестации региональных и местных прокуратур, предотвратить кадровый коллапс и предупредить очередной шквал судебных исков с возмещением миллионных взысканий из бюджета государства.

"Именно поэтому сейчас совместно с Советом прокуроров и международными партнерами готовятся критерии оценки соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, этики и добродетели. Жаль, что это расценивается отдельными деятелями как остановка реформы - это надумано", - сказала Венедиктова.

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Также она отметила, что аттестация прокуроров региональных прокуратур продолжится сразу после завершения карантина. Сейчас идет работа по созданию кадровых комиссий.

"Относительно формирования Комиссии по отбору руководящего состава. Законодателем такое право предоставлено исключительно Генеральному прокурору. Она образуется из семи человек: четырех прокуроров, а также представителей высших учебных заведений и научных учреждений или лиц, делегированных международными неправительственными организациями и дипломатическими миссиями с их согласия. Наполнение прокуратуры - спешный процесс, который нельзя ставить на паузу", - рассказала Венедиктова.

Как сообщалось, два этапа аттестации прошли успешно более 75% прокуроров.

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Украина, Прокуроры, аттестация.
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