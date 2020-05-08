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Тысячи полицейских и сотни мероприятий: в ГУНП рассказали, как Украина будет встречать День победы

Тысячи полицейских и сотни мероприятий: в ГУНП рассказали, как Украина будет встречать День победы
21:31 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Завтра на территории страны должны провести 340 мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Завтра в Украине будут обеспечивать общественный порядок более 6,9 тысячи полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

Как говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины, 9 мая ожидается около 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов.

По словам заместителя начальника Нацполиции Александра Фацевича, автопробеги будут охватывать не только территории областных центров, но и районов и городов областного значения.

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"Прежде всего, это Донецкая, Луганская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская и Харьковская области. В этих ситуациях полиция должна не допустить и разъяснить всем участникам два аспекта: все желающие, которые не могут принять участие в автопробеге, могут ожидать их прибытия вблизи памятных мест. Но по прибытии автоколонн - все участники мероприятий в обязательном порядке должны соблюдать все карантинные требования", - сказал Фацевич во время селекторного межведомственного совещания.

Также он отметил, что смягчение карантина, согласно постановлению Кабинета министров, будет действовать с 11 мая, а потому 9-10 мая полиция продолжит патрулировать парки на предмет нарушения карантина.

Сегодня, в День памяти и примирения, на территории страны было запланировано проведение 253 мероприятий с участием почти 1,3 тысячи граждан. Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 3,5 тысячи полицейских и 300 военнослужащих Нацгвардии.

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Как сообщалось, 9 мая в Киеве перекроют центр города.

Справка. День памяти и примирения (памяти жертв Второй мировой войны и примирение между странами-участницами Второй мировой войны) — памятный день в Украине, который отмечают 8 мая, в годовщину капитуляции нацистской Германии.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне – государственный праздник в Украине, который официально отмечают 9 мая, начиная с 2016 года. Пришло на смену советскому празднику День Победы, который праздновали в СССР, а затем в Украине до 2015 года включительно.

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Украина, Полиция, Праздник, День Победы, Нацполиция, ГУНП.
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