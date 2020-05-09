Строительство метро: мэр Днепра просит прекратить саботаж

Новости Украины:Борис Филатов просит Михаила Саакашвили поспособствовать продолжению строительства метро в Днепре.

В Днепре турецкая компания "Limak", которая ведет строительство метро в городе, вот уже 9 месяцев не может получить разрешение на взрывы для строительства подземки.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера, где обратился к главе исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаилу Саакашвили с просьбой поспособствовать разрешению проблемы.

"Уже 9 месяцев мы не можем получить разрешение на взрывы, три раза на селекторе из Кабинета министров я этот вопрос поднимал. Прошу довести до сведения правительства одну простую истину: компания, которая стоит в Днепре метро — это компания, которая построила самый большой в мире аэропорт в Стамбуле. Как получить разрешение на взрывы в Днепре для строительства метро? Помогите с этим вопросом разобраться", — сказал городской голова.

Ранее представители компании "Limak" сообщили, что главное управление Гоструда в Днепропетровской области уже 9 месяцев не предоставляет согласия на проведение взрывных работ.

"Представители областной власти аргументируют это тем, что у "Limak" якобы отсутствуют четыре документа. Но почему-то ни одного из них Гоструда ранее не требовала. Два документа вообще абсурдны, потому что даже не касаются строительства метрополитена. Другие два компания "Limak" и так имеет. Их требует законодательство Украины, но наличие таких бумаг соответствует международным стандартам, по которым работает "Limak": разрешение на газопламенные и взрывные работы, а также на те, которые связаны с энергией взрыва (в субподрядной организации). Среди прочего, Гоструда требует от "Limak" разрешения на подземные и открытые горные работы, которые вообще должны быть в случае добычи полезных ископаемых. Днепро, конечно, город, в котором может быть все, но не малахита месторождения в тоннеле метро", - отметил директор КП" Днепровский метрополитен" Андрей Лепешкин.

Отмечалось, что предприятие имеет все документы, подтверждающие, что во время строительства новой ветки добыча полезных ископаемых не ведется.

Городской совет Днепра и компания "Limak" обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинету Министров Украины, Европейскому банку реконструкции и развития и Европейскому инвестиционному банку (как инвесторам этого проекту) и другим международным организациям.

На строительство метрополитена в Днепре с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком были заключены кредитные соглашения на общую сумму более 300 млн евро.

Строить метрополитен в Днепре начали еще в 1980 году. 24 года назад запустить удалось лишь 6 станций общей протяженностью более 7 км. Это кратчайший подземный маршрут в Европе. После достройки станций "Центральная", "Театральная" и "Музейная", предусмотренных контрактом между мэрией и турецкой компанией Limak, общая длина подземки достигнет уже 11,1 км.