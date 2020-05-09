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Несовершенную жительницу Тернополя подозревают в убийстве иностранца

Несовершенную жительницу Тернополя подозревают в убийстве иностранца
15:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: tp.npu.gov.ua

Новости Украины:В Тернополе по подозрению в убийстве студента-иностранца задержали 17-летнюю девушку.

Тернопольские оперативники ночью задержали 17-летнюю девушку, которая подозревается в убийстве студента одного из вузов города.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"Тернопольские правоохранители оперативно раскрыли убийство 24-летнего студента-иностранца. В совершении тяжкого преступления правоохранители подозревают 17-летнюю жительницу Тернопольского района. Несовершеннолетнюю задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 9 мая около 4:00 утра к сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступила информация от врачей бригады скорой медицинской помощи о том, что по месту жительства они обнаружили тело мужчины с ножевым ранением.

На месте происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался 24-летний гражданин Демократической Республики Конго, который учился в одном из вузов Тернополя.

Как подчеркнул заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Владимир Галевич, правоохранители провели первоочередные следственные действия, опросили соседей, возможных очевидцев и свидетелей, а также изъяли видео с камер наблюдения.

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"Таким образом оперативно установили личность подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Ею оказалась 17-летняя жительница одного из сел Тернопольского района. Несовершеннолетнюю полицейские задержали по месту жительства, куда она сбежала на такси после совершения убийства", - заявил Галевич.

Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Тернополь, Убийство, Нацполиция.
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