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Филатов о строительстве метро в Днепре: Уже 9 месяцев мы не можем получить разрешение на взрывы

Филатов о строительстве метро в Днепре: Уже 9 месяцев мы не можем получить разрешение на взрывы
16:46 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Украины:Филатов говорит, что строительство метро в Днепре тормозится из-за разрешения на взрывы.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в Днепре турецкая компания "Limak", которая по контракту ведет строительство метро в городе, уже 9 месяцев не может получить разрешение на взрывы для строительства.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова"

"Уже 9 месяцев мы не можем получить разрешение на взрывы, три раза на селекторе Кабинета министров я этот вопрос поднимал. Прошу довести до сведения правительства одну простую истину: компания, которая строит в Днепре метро - это компания, которая построила крупнейший в мире аэропорт в Стамбуле. Как получить разрешение на взрывы в Днепре для строительства метро? Помогите с этим вопросом разобраться", - сказал Филатов.

Он также во время эфира обратился к председателю исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили с просьбой посодействовать решению проблемы.

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Ранее представители компании "Limak" сообщили, что Главное управление Гоструда в Днепропетровской области уже 9 месяцев не предоставляет согласия на проведение взрывных работ.

По их словам, представители областной власти аргументируют это тем, что у компании отсутствуют четыре документа.

"Но почему-то ни одного из них Гоструда ранее не требовала. Два документе вообще абсурдны, потому что даже не касаются строительства метрополитена. Другие два компания "Limak" и так имеет", - отметил директор КП "Днепровский метрополитен" Андрей Лепёшкин.

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На строительство метрополитена в Днепре с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком были заключены кредитные соглашения на общую сумму более 300 млн евро.

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Днепр, Метро, Борис Филатов.
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