Пожар близ Мариуполя: погиб мужчина

Новости Украины:В пожаре близ Мариуполя погиб человек.

Сегодня, 9 мая, в Старом Крыму произошел пожар со смертельным исходом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

В 6:44 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в пгт Старый Крым. На место вызова были направлены спасатели.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что пожар возник в летней кухне на территории частного домовладения. В результате пожара погиб мужчина 1966 года (54 года).

Пожар был локализован в 7:07, а ликвидирован в 07:25.

Причина пожара устанавливается соответствующими специалистами.