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Пожар близ Мариуполя: погиб мужчина

Пожар близ Мариуполя: погиб мужчина
18:48 Сегодня Телеграф 0629 Фото: ГСЧС

Новости Украины:В пожаре близ Мариуполя погиб человек.

Сегодня, 9 мая, в Старом Крыму произошел пожар со смертельным исходом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

В 6:44 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в пгт Старый Крым. На место вызова были направлены спасатели.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что пожар возник в летней кухне на территории частного домовладения. В результате пожара погиб мужчина 1966 года (54 года).

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Пожар был локализован в 7:07, а ликвидирован в 07:25.

Причина пожара устанавливается соответствующими специалистами.

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Пожар, Донецкая область, ГСЧС.
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