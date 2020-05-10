В Киеве со следующей недели появятся контейнеры для сбора использованных масок и перчаток: адреса

В Киеве со следующей недели установят контейнеры по сбору использованных масок и перчаток. Их адреса сообщил инициатор открытия этих пунктов, депутат Киевского городского совета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой на своей странице в Facebook.
"Наконец имеем перечень адресов, где уже на следующей неделе будут установлены контейнеры для сбора использованных масок и перчаток в Киеве! И пунктов будет даже больше, чем планировали: не 10, а 14", - написал Яловой.
Так, оставить использованные средства индивидуальной защиты можно будет в следующих местах:
В магазинах сети Billa:
В магазинах сети METRO Cash & Carry:
"После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержанием будут безопасно утилизированы при высоких температурах", - сообщил депутат.
Как сообщалось, что Киевский городской совет получил первую партию одноразовых контейнеров для использованных масок и перчаток, которые будут забирать на утилизацию из всех районов Киева.