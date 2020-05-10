В Киеве со следующей недели появятся контейнеры для сбора использованных масок и перчаток: адреса

Новости Украины:В столице со следующей недели установят контейнеры по сбору использованных масок и перчаток.

В Киеве со следующей недели установят контейнеры по сбору использованных масок и перчаток. Их адреса сообщил инициатор открытия этих пунктов, депутат Киевского городского совета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой на своей странице в Facebook.

"Наконец имеем перечень адресов, где уже на следующей неделе будут установлены контейнеры для сбора использованных масок и перчаток в Киеве! И пунктов будет даже больше, чем планировали: не 10, а 14", - написал Яловой.

Так, оставить использованные средства индивидуальной защиты можно будет в следующих местах:

В магазинах сети Billa:

ул. Гришко, 3;

пр-т Маяковского, 85;

Бессарабская площадь, 2;

ул.Тростянецкая, первый;

Дарницкая площадь, 1;

Воздухофлотский пр-т, 56-а;

ул. Голосеевская, тринадцатый;

Майдан Независимости, ТЦ "Глобус";

ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;

ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash & Carry:

пр-т. Григоренко, 43;

Кольцевая дорога, 1-в;

пр-т. С. Бандеры, 26-в;

ул. С. Лифаря, 2-а.

"После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержанием будут безопасно утилизированы при высоких температурах", - сообщил депутат.

Как сообщалось, что Киевский городской совет получил первую партию одноразовых контейнеров для использованных масок и перчаток, которые будут забирать на утилизацию из всех районов Киева.