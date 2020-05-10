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В Киеве со следующей недели появятся контейнеры для сбора использованных масок и перчаток: адреса

В Киеве со следующей недели появятся контейнеры для сбора использованных масок и перчаток: адреса
09:33 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В столице со следующей недели установят контейнеры по сбору использованных масок и перчаток.

В Киеве со следующей недели установят контейнеры по сбору использованных масок и перчаток. Их адреса сообщил инициатор открытия этих пунктов, депутат Киевского городского совета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой на своей странице в Facebook.

"Наконец имеем перечень адресов, где уже на следующей неделе будут установлены контейнеры для сбора использованных масок и перчаток в Киеве! И пунктов будет даже больше, чем планировали: не 10, а 14", - написал Яловой.

Так, оставить использованные средства индивидуальной защиты можно будет в следующих местах:

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В магазинах сети Billa:

  • ул. Гришко, 3;
  • пр-т Маяковского, 85;
  • Бессарабская площадь, 2;
  • ул.Тростянецкая, первый;
  • Дарницкая площадь, 1;
  • Воздухофлотский пр-т, 56-а;
  • ул. Голосеевская, тринадцатый;
  • Майдан Независимости, ТЦ "Глобус";
  • ул. Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
  • ул. Попудренко, 40.

В магазинах сети METRO Cash & Carry:

  • пр-т. Григоренко, 43;
  • Кольцевая дорога, 1-в;
  • пр-т. С. Бандеры, 26-в;
  • ул. С. Лифаря, 2-а.

"После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержанием будут безопасно утилизированы при высоких температурах", - сообщил депутат.

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Как сообщалось, что Киевский городской совет получил первую партию одноразовых контейнеров для использованных масок и перчаток, которые будут забирать на утилизацию из всех районов Киева.

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Киев, Украина, Карантин.
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