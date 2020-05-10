Пожар в магазине: в Ужгороде горела торговая точка на рынке (Фото)

Новости Украины:В ГСЧС Закарпатской области дали отчет о ликвидации пожара в Ужгороде.

В Ужгороде в результате пожара было повреждено помещение магазина, расположеного на одном из рынков города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Так, 10 мая, в 03:50, к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории рынка, на ул. Гагарина в городе Ужгород. Горело помещение одного из магазинов.

Для его ликвидации к месту были направлены пожарные 14-й государственной пожарно-спасательной части.

В 04:00 пожар удалось локализовать, и в 04:17 полностью ликвидировать.

Материальный ущерб и причина пожара устанавливаются.

Огнем повреждена крыша и облицовка стены магазина на площади 10 кв. м и макулатура, ящики на площади 8 кв. м.

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