На Донетчине подтвердили еще один случай коронавируса

Новости Украины:В Донецкой области за сутки зафиксировали один случай заражения COVID-19.

В Донецкой области за воскресенье лабораторно подтвердился еще один случай заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Один новый случай заболевания лабораторно подтверждено в течение 10 мая в Донецкой области - у 32 летнего жителя Мангушского района", - написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что с начала объявления карантина в области имеется 100 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них – три летальных случая, 22 человека выздоровели, остальные продолжают лечение.

Напоминаем, Святогорск и Волновахский район - новые точки на карте Донецкой области, где подтвердили наличие инфицированных COVID-19.