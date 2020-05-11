Зимний май: в Украине ударят ночные заморозки

Новости Украины:В ближайшие сутки вглубь территории Украины будут перемещаться атмосферные фронты с северо-запада, обусловливая осадки и вовлекая за собой холодный воздух.

В ряде областей Украины в среду, 13 мая, ожидаются заморозки.

"Ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3° (ІІ уровень опасности, оранжевый); в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5° (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра, поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как сообщалось, во вторник, 12 мая, в Украине, кроме юго-востока, грозовые дожди, в отдельных районах град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью на западе, днем в Украине порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 17-22°, на юге и востоке до 26°, в западных областях 12-17°; в Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 2-7° тепла.

В Киеве 12 мая грозовые дожди, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 20°.