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По-летнему жарко: понедельник в Украине будет теплым и солнечным

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По-летнему жарко: понедельник в Украине будет теплым и солнечным
07:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В понедельник в Украине сохранится тепло, а во вторник в большинство областей придет похолодание и дожди, местами с градом.

В ближайшие сутки, 11 мая, в Украине ожидается теплая погода без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в западных и южных областях днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 23-28°, на востоке страны 18-22°.

В Киеве - без осадков; температура ночью около 10°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 29,5 градусов тепла в 1924 года, а самая низкая ночью – на отметке 0,6 градусов выше ноля в 1946 году.

Прогноз погоды на 11 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 11 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +25... +27
  • Львов – +25... +27
  • Ивано-Франковск – +25... +27
  • Тернополь – +25... +27
  • Черновцы – +25... +27
  • Хмельницкий – +25... +27
  • Луцк – +25... +27
  • Ровно – +25... +27
  • Житомир – +25... +27
  • Винница – +26... +28
  • Одесса – +21... +23
  • Николаев – +23... +25
  • Херсон – +24... +26
  • Симферополь – +23... +25
  • Кропивницкий – +25... +27
  • Черкассы – +25... +27
  • Чернигов – +24... +26
  • Сумы – +24... +26
  • Полтава – +25... +27
  • Днепр – +25... +27
  • Запорожье – +24... +26
  • Донецк – +20... +22
  • Луганск – +20... +22
  • Харьков – +20... +22
  • Киев – +25... +27

Во вторник, 12 мая, в Украине, кроме юго-востока, грозовые дожди, в отдельных районах град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью на западе, днем в Украине порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 17-22°, на юге и востоке до 26°, в западных областях 12-17°; в Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 2-7° тепла.

В Киеве 12 мая грозовые дожди, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 20°.

Прогноз погоды на 12 мая, фото: meteo.gov.ua

13 мая в Украине переменная облачность. Ночью в восточных, юго-восточных и Сумской, днем в западных областях небольшой дождь, ночью местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатах заморозки 0-5°, на востоке и юге 6-11° тепла; днем 12-17°, на юге 15-20°.

13 мая переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17°.

Прогноз погоды на 13 мая, фото: meteo.gov.ua

По ориентировочным прогнозу синоптиков, 14 мая ночью в западных, северных и местами центральных областях, днем в Украине, кроме западной части, кратковременные дожди. 15 мая ночью на юго-востоке страны, днем в северных и северо-западных областях ожидаются небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без осадков.

Прогноз погоды на 14 мая, фото: meteo.gov.ua

Температура ночью 4-10° 14 мая с восточных областях и в Карпатах, 15 мая в Украине, кроме юга и востока, 1-7° тепла; днем 11-17°, в южных областях 14 мая 17-22°, 15 мая 15-20°.

14 мая умеренный кратковременный дождь (днем местами), 15 мая ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 14 мая 4-9°, 15 мая 1-6° тепла; днем 11-16°.

Прогноз погоды на 15 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Погода в мае.
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