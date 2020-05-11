Наибольшее число случаев COVID-19: в Минздраве назвали регионы

Новости Украины:В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 416 новых случаев заболевания COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за прошедшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 обнаружено в городе Киеве, Черновицкой, Ровенской и Львовской областях.

Об этом Степанов сообщил на онлайн-брифинге.

"За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве - 66, Черновицкой - 56, Ровенской - 52 и Львовской - 45 областях", - заявил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 11 мая зарегистрировано 15 тыс. 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки - 416 новых случаев заболевания.