Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

Новости Украины:Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Авдеевка, Красногоровка, Старогнатовка, Крымское, Южное.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее двух боевиков НВФ.

"С начала текущих суток российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие…За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.