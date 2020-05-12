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Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе

Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе
07:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Павлополь, Авдеевка, Красногоровка, Старогнатовка, Крымское, Южное.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного и ранили не менее двух боевиков НВФ.

ООС: боевики обстреляли из гранатометов и пулеметов позиции ВСУ под Крымским

"С начала текущих суток российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие…За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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