ВОЗ: После снятия карантина в странах наблюдают всплеск заболеваемости

Новости Украины:Страны, снявшие карантинные ограничения, фиксируют вспышки заболеваемости коронавирусом.

В течение выходных в некоторых странах, где были сняты карантинные ограничения, зафиксирована вспышка случаев коронавируса COVID-19.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время пресс-брифинга в Женеве, сообщает CNN.

"В выходные мы увидели признаки вызовов, которые могут быть впереди. В Южной Корее бары и клубы были закрыты, поскольку подтвержденный случай (коронавируса - ред.) привел к необходимости отследить большое количество контактов", - подчеркнул он.

Кроме того, в Ухане впервые за более чем месяц был выявлен случай COVID-19.

"Германия также сообщила об увеличении случаев после снятия ограничений. К счастью, во всех трех странах есть системы для обнаружения (зараженных - ред.) и реагирования на вспышки", - заявил Гебреисус.

По его словам, ВОЗ выпустила рекомендации, которые страны должны учитывать, прежде чем отменять ограничительные меры.

"ВОЗ тесно сотрудничает с правительствами, чтобы обеспечить сохранение ключевых мер здравоохранения для решения проблемы снятия ограничений. Пока не будет вакцины, всесторонний пакет мер - это наш самый эффективный инструмент для преодоления (COVID-19 - ред.)", - сказал он.

По информации Yonhap, в Сеуле и соседних городах зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 после смягчения карантина. Там, обнаружен по меньшей мере 101 человек, заразившийся после посещения ночных клубов в Сеуле, Инчхоне и Кьонге.

Это произошло после того, как 29-летний мужчина с коронавирусом 1-2 мая посетил пять ночных клубов и бар в сеульском районе Итаевон.

После этого власти страны приняли решение срочно закрыть увеселительные заведения.

Как сообщалось, по состоянию на утро 12 мая 4 255 954 человек заболели коронавирусом COVID-19, из них 1 527 496 человек выздоровели, 287 332 - умерли.

По данным Worldometer, в Южной Корее зафиксировано 10 936 случаев COVID-19 (27 за сегодня), из которых - 258 заболевших скончались, 9670 - выздоровели.