В Киеве растет количество инфицированных COVID-19

Новости Украины:В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заболели 59 человек, среди них 14 медиков.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заражение коронавирусом, увеличилось на 59 человек, при этом растет количество инфицированных, которым требуется госпитализация, а также находящихся в тяжелом состоянии больных, заявляет мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, выросло еще на 59 человек. Один случай - к сожалению, летальный. За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медработников. На сегодняшний день в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 38 человек умерли", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник.

Так, среди тех, кто заболели: 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и девочка, которой всего три месяца. И 22 мужчины от 25 до 82 лет, а также - трое мальчиков - 10, 11 и 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам мэра Киева, лидерами по количеству выявленных больных за минувшие сутки стали Дарницкий район, где подтвердили 11 случаев, Днепровский и Оболонский районы - по 8 случаев.

Кличко подчеркнул, что в столице увеличивается количество инфицированных коронавирусом, которым требуется госпитализация, и больных, находящихся в тяжелом состоянии.

"У нас увеличивается количество инфицированных, которым требуется госпитализация. В стационарах городских больниц находятся 218 больных коронавирусом. И 99 человек - с подозрением на это заболевание. 56 пациентов - в тяжелом состоянии. Семь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сообщил он.

По словам мэра Киева, в стационарах больниц первой волны есть около 500 мест для больных коронавирусом. Всего городом в медучреждениях первой и второй волн предусмотрело почти 1,7тыс. койко-мест.

"Но если у нас будет инфекционный взрыв, - и этого может оказаться мало. Именно поэтому я каждый раз обращаюсь ко всем: прекратите жить в иллюзиях Вирус не отступил. Опасность реальна! И от сознания каждого из нас, от соблюдения правил, зависит дальнейшее развитие ситуации ", - отметил Кличко.

Городской голова также проинформировал, что за прошедшие выходные Киевский городской лабораторный центр Украины исследовал 2 242 образцов биоматериалов для проведения ПЦР-тестов.

"Несмотря на выходные, государственным учреждением "Киевский городской лабораторный центр Украины" за три дня исследовано 2 242 образцов биоматериалов. За весь период центр исследовал почти 16 тыс. ПЦР-тестов. Всего в Киеве исследовано 35,5тыс. тестов на коронавирус", - сказал Кличко.

Он также сообщил, что мобильные бригады медиков за эти выходные выехали и отобрали 367 образцов на ПЦР-тесты у людей с подозрением на коронавирус. Всего в Киеве протестировано только мобильными бригадами более 9тыс. жителей.