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Кличко считает, что Киеву рано снимать ограничения на работу транспорта

Кличко считает, что Киеву рано снимать ограничения на работу транспорта
13:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Общественный транспорт в Киеве пока продолжит перевозить пассажиров по спецпропускам.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что снимать ограничения на работу общественного транспорта в столице пока рано, и минимум до 22 мая сохранится проезд по спецпропускам.

"Еще раз подчеркну: все будет зависеть от эпидемиологической cитуации в городе. Как мы видим, вирус пока не отступает. И в последние дни у нас не оптимистическая динамика заболевания. Только в воскресенье - 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому расслабляться рано. И рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам. До 22 мая точно", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что с сегодняшнего дня город увеличил количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, запустили дополнительные маршруты из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

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В режиме спецрейсов будут курсировать некоторые автобусные маршруты. С их расписанием можно ознакомиться на сайте КГГА. Проезд в транспорте пока возможен только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты.

Кличко напомнил, что на маршруты ежедневно выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев "Киевпасстранс". Весь подвижной состав обязательную дезинфицируют - как перед выездом на линию, так и в течение дня.

Решение об открытии метро будет принимать Кабинет министров, который, собственно, его и закрыл, напомнил мэр.

Кличко также отметил, что начавшийся со вторника первый этап ослабления ограничений будет "тестом на то, готовы ли мы жить по правилам"

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"С сегодняшнего дня в столице начали первый этап ослабления ограничений. Работают магазины площадью до 300 квадратных метров, парикмахерские и салоны красоты, летние террасы кафе и ресторанов, небольшие производства, некоторые другие учреждения, о которых мы говорили. Открылись также 27 продовольственных рынков, - сказал Кличко, подчеркнув, что для работы всех предприятий прописан четкий регламент и правила безопасности, "соблюдать которые должны все без исключения".

"Чтобы понимать, где у нас основные риски и где могут быть вспышки заболевания. Первый этап - это тест на то, готовы ли мы жить по правилам. И я никого не пугаю. Но, если за неделю у нас ситуация резко ухудшится, - другого выхода, как вернуться к ограничениям у нас не будет, - заявил Кличко.

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Виталий Кличко, Киев, Транспорт, Метро, Карантин, Коронавирус.
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