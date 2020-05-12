Кличко считает, что Киеву рано снимать ограничения на работу транспорта

Новости Украины:Общественный транспорт в Киеве пока продолжит перевозить пассажиров по спецпропускам.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что снимать ограничения на работу общественного транспорта в столице пока рано, и минимум до 22 мая сохранится проезд по спецпропускам.

"Еще раз подчеркну: все будет зависеть от эпидемиологической cитуации в городе. Как мы видим, вирус пока не отступает. И в последние дни у нас не оптимистическая динамика заболевания. Только в воскресенье - 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому расслабляться рано. И рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам. До 22 мая точно", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что с сегодняшнего дня город увеличил количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, запустили дополнительные маршруты из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

В режиме спецрейсов будут курсировать некоторые автобусные маршруты. С их расписанием можно ознакомиться на сайте КГГА. Проезд в транспорте пока возможен только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты.

Кличко напомнил, что на маршруты ежедневно выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев "Киевпасстранс". Весь подвижной состав обязательную дезинфицируют - как перед выездом на линию, так и в течение дня.

Решение об открытии метро будет принимать Кабинет министров, который, собственно, его и закрыл, напомнил мэр.

Кличко также отметил, что начавшийся со вторника первый этап ослабления ограничений будет "тестом на то, готовы ли мы жить по правилам"

"С сегодняшнего дня в столице начали первый этап ослабления ограничений. Работают магазины площадью до 300 квадратных метров, парикмахерские и салоны красоты, летние террасы кафе и ресторанов, небольшие производства, некоторые другие учреждения, о которых мы говорили. Открылись также 27 продовольственных рынков, - сказал Кличко, подчеркнув, что для работы всех предприятий прописан четкий регламент и правила безопасности, "соблюдать которые должны все без исключения".

"Чтобы понимать, где у нас основные риски и где могут быть вспышки заболевания. Первый этап - это тест на то, готовы ли мы жить по правилам. И я никого не пугаю. Но, если за неделю у нас ситуация резко ухудшится, - другого выхода, как вернуться к ограничениям у нас не будет, - заявил Кличко.