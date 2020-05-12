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COVID-19 на Херсонщине: число случаев снижается

COVID-19 на Херсонщине: число случаев снижается
22:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Херсонской области продолжает сокращаться количество болеющих Covid-19.

За минувшие сутки в Херсонской области было подтверждено 16 выздоровлений от коронавирусной болезни Covid-19 и три новых случая заболевания, сообщает глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев.

Вечером во вторник на своей странице в Facebook он опубликовал статистические данные, согласно которым с начала пандемии в Херсонской области 165 человек заболели Covid-19, двое – скончались, а 96 – выздоровели.

При этом, по словам Гусева, за минувшие сутки в Херсонской области было подтверждено три новых случая заболевания Covid-19, летальных исходов не было, в то же время было 16 случаев выздоровления. "За последние сутки имеем 16 новых выздоровлений: 15 человек из г.Каховка, 1 человек из Алешковского района", - написал глава обламдинистрации.

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Он также уточнил, что за последние сутки специалисты областного лабораторного центра Министерства здравоохранения провели 315 ПЦР-исследования на выявление коронавирусной инфекции. Трое новых заболевших – это 20-летний житель Херсона, который контактировал с ранее установленным больным коронавирусной болезнью, 45-летняя жительница с.Счастливое Алешковского района, которая недавно вернулась из страны где распространен Covid-19, 45-летняя жительница с.Любимовка Каховского района.

"Состояние всех инфицированных удовлетворительное, находятся на самоизоляции под медико-санитарным надзором", - написал Гусев.

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Херсонская область, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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