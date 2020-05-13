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Черкасская ОГА просит у Кабмина разрешить работу непродовольственных рынков

Черкасская ОГА просит у Кабмина разрешить работу непродовольственных рынков
00:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: unsplash.com

Новости Украины:Черкасская ОГА обратилась к Кабмину с просьбой разрешить работу непродовольственных рынков и внутриобластного транспорта.

Черкасская областная государственная администрация обратилась к Кабинету министров Украины с письмом, в котором просит разрешить работу непродовольственных рынков и внутриобластного транспорта, сообщил глава ОГА Роман Боднар.

"Сегодня состоялась встреча с предпринимателями, которые работают на непродовольственных рынках. Понимаем, что вопрос чрезвычайно важный - много людей работают, много людей получают зарплаты, и это по сути один финансовый источник для содержания семей, поэтому для них этот вопрос важен. Мы сегодня поднимали этот вопрос на селекторном совещании, кроме того, инициировали официальное письмо в Кабинет министров. Завтра будет заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, как раз эта комиссия уполномочена принимать решения", - заявил он в видео-обращении, обнародованном в Facebook.

Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Черкасской области не такая напряженная, как в ряде других регионов страны.

"Мы считаем, что можем рассматривать вопрос работы непродовольственных рынков при условии жесткого соблюдения карантинных требований. Ожидаем в ближайшие дни соответствующее решение", - подчеркнул Боднар.

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"Ещё один вопрос, который мы инициировали - это разрешение на работу внутриобластного и городского транспорта с учетом требований к количеству пассажиров и с обязательным проведением всех дезинфицирующих мер в установленном порядке", - добавил он.

Как только правительство и государственная комиссия ТЭБ и ЧС примет соответствующие решения, областная комиссия введет обновленные нормы в действие, пояснил Боднар.

COVID-19 на Херсонщине: число случаев снижается

Как сообщалось, по состоянию на утро 12 мая в Черкасской области зарегистрирован 1 новый случай COVID-19, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии - 343, 13 и 147 соответственно), сейчас болеет 183 человека (на 1 больше за сутки).

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Черкасская область, Карантин, Коронавирус, Роман Боднар, Covid-19.
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