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Курортный сезон не за горами: Одесская область ждет до 5 миллионов туристов

Курортный сезон не за горами: Одесская область ждет до 5 миллионов туристов
01:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Одесчина в этом году ожидает 4-5 млн туристов.

В Одесской области летом ждут прибытия до 5 миллионов туристов – из-за закрытия границ в результате пандемии COVID-19.

Об этом заявил 12 мая на встрече с журналистами председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, сообщает пресс-служба ОГА.

"Одесская область в этом году будет 100% туристическим центром Украины. По подсчетам специалистов, во время курортного сезона можно ожидать 4-5 миллионов туристов", – отметил Куцый.

Он добавил, что "если постепенно выйдем из карантина, то особых предостережений или мер не должно быть".

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"Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства", – сказал руководитель области.

При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 этот вопрос будет решен, отметил он.

Глава ОГА констатировал, что прогнозирование большего наплыва туристов базируется также на том, что "авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено. Именно поэтому основной поток туристов ожидаем в Одесской области".

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Он также подчеркнул, что руководство области будет соблюдать все рекомендации Кабмина и Министерства здравоохранения по организации отдыха людей во время курортного сезона, в том числе и по количеству лиц, которые могут одновременно находиться в общественных местах, курортных зонах и ресторанах после возобновления их работы.

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Туризм, Одесская область, Туристический сезон, Максим Куцый.
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