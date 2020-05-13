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В Кривом Роге главврач выписал 15 пациентов с Covid-19

В Кривом Роге главврач выписал 15 пациентов с Covid-19
07:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Кривом Роге отстранили от работы главврача, который самовольно выписал 15 пациентов с Covid-19.

В Кривом Роге отстранили от работы главврача одной из больниц, который самовольно выписал 15 пациентов инфицированных коронавирусом, сообщает Радио Свобода.

По информации издания, со ссылкой на мэрию Кривого Рога, главного врача четвертой городской больницы отстранили от работы за "самовольную выписку" 15 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Как сообщил директор департамента здравоохранения горсовета Константина Мурашко, 21 пациент и 6 медработников больницы находились на самоизоляции в здании учреждения. Они контактировали с инфицированным пациентом. Несмотря на сданные анализы и пройденные ПЦР-тесты с подтвержденным Covid-19, 15 медиков были выписаны на амбулаторное лечение.

Для расследования инцидента создана комиссия. Всем выписанным предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка уже туда переведена.

По состоянию на 12 мая в Кривом Роге коронавирусную инфекцию подтвердили у 174 человек, 6 из них умерли.

Как сообщалось, по состоянию на утро 12 мая 4 255 954 человек заболели коронавирусом COVID-19, из них 1 527 496 человек выздоровели, 287 332 - умерли.

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Кривой Рог, Главврач, Коронавирус, Covid-19.
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