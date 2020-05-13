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Среда, 13.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
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В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта

В пяти областях Украины не выявлено ни одного нового случая COVID-19: карта
10:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В Киеве и в 13 из 24 областей Украины больных COVID-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления.

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки, а количество болеющих таким образом снизилось в большинстве областей Украины, а также впервые – в Киеве.

При этом, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром, в четырех областях – Кировоградской, Полтавской, Сумской и Херсонской – количество выздоровевших превысило количество болеющих в настоящее время.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Винницкой, Львовской, Харьковской и Черновицкой областях, выздоровления – в Ивано-Франковской, Ривненской и Черновицкой.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 48 новых случаев заболевания Covid-19, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии было 628 заболевших, 6 умерших и 309 выздоровевших), сейчас в области болеет 313 человек;

- в Волынской области – 14 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 8 – выздоровления (за все время 510 заболели, 12 умерли и 127 выздоровели), сейчас болеет 371 человек (за сутки на 5 больше);

- в Днепропетровской области – 25 новых случаев заболевания, 2 - смерти и 4 – выздоровления (с начала пандемии - 773, 9 и 79 соответственно), сейчас болеет 685 человек (за сутки на 19 больше);

- в Донецкой области - 2 новых случаев заболевания и 6 – выздоровления (за все время – 102 заболевших, 3 умерших и 26 выздоровевших), сейчас болеет 73 человека (за сутки на 4 меньше);

- в Житомирской области – 5 новых случаев заболевания и 13 - смерти (530 заболели, 12 умерли и 67 выздоровели с начала пандемии), сейчас болеет 451 человек (на 8 меньше за сутки);

- в Закарпатской области - 16 новых случаев заболевания и 13 - выздоровления (за все время 764 заболевших, 18 умерших и 114 выздоровевших), сейчас болеет 632 человека (за сутки на 3 больше);

- в Запорожской области 10 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (за все время - 331 заболевший, 8 умерших и 135 выздоровевших), сейчас болеет 188 человек;

- в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 11 новых случаев заболевания Covid-19, 1 - смерти и 40 - выздоровления (1 144 заболевших, 63 умерших и 334 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 747 человек (на 30 меньше за сутки);

- в Киеве - 30 новых случая заболевания, 2 – смерти и 31 – выздоровления (всего 1 960 случаев заболевания, 40 - смерти и 169 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 1 751 человек (за сутки на 3 меньше);

- в Киевской области – 26 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 6 - выздоровления (с начала пандемии – 1 049, 24 и 179 соответственно), сейчас болеет 846 человек (за сутки на 18 больше);

- в Кировоградской области – 3 новых случая заболевания и 30 – выздоровления (за все время 428 заболели, 20 умерли и 273 выздоровели), сейчас болеет 135 человек (на 27 меньше за сутки);

- в Луганской области 1 человек выздоровел, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 42 заболели и 15 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 27 человек;

- во Львовской области - 45 новых случаев заболевания и 10 - выздоровления (за все время – 870 заболевших, 22 умерших и 168 выздоровевших), сейчас болеет 680 человек (на 35 больше за день);

- в Николаевской области 14 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (за все время 225 заболевших, 5 умерших и 63 выздоровевших), сейчас болеет 157 человек;

- в Одесской области - 27 новых случаев заболевания, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии 680 заболели, 6 умерли и 39 выздоровели), сейчас болеет 635 человек;

- в Полтавской области - 9 новых случаев заболевания и 24 - выздоровления (257 заболевших, 8 умерших и 136 выздоровевших за все время), болеет 113 человек (за сутки на 15 меньше);

- в Ривненской области за сутки подтверждено 17 новых случая заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 50 случаев выздоровления (за все время с начала пандемии – 1 045 заболевших, 23 умерших и 199 выздоровевших), сейчас болеет 823 человека (на 34 меньше за сутки);

- в Сумской области 7 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (за все время 157 заболели, 4 умерли и 81 выздоровел), сейчас болеет 72 человека;

- в Тернопольской области - 7 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления (за все время – 1 028, 20 и 364 соответственно), сейчас болеет 644 человека (за сутки на 5 больше);

- в Харьковской области - 49 новых случаев заболевания и по 1 случаю смерти и выздоровления (за все время – 672, 20 и 81 соответственно), сейчас болеет 571 человек (за сутки на 47 больше);

- в Херсонской области - 3 новых случая заболевания и 16 - выздоровления (за все время 165 заболевших, 2 умерших и 96 выздоровевших), сейчас болеет 67 человек (на 13 меньше за сутки);

- в Хмельницкой области 14 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления (за все время 196 заболевших, 7 умерших и 54 выздоровевших), сейчас болеет 135 человек (на 13 больше за сутки);

- в Черкасской области - 3 новых случая заболевания, 1 - смерти и 13 - выздоровления (с начала пандемии - 346, 14 и 160 соответственно), сейчас болеет 172 человека (на 11 меньше за сутки);

- в Черновицкой области за минувшие 48 новых случаев заболевания, 3 - смерти и 39 - выздоровления (2 444 заболевших, 87 умерших и 429 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 928 человек (на 6 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 4 человека выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии – 79 заболевших, 6 умерших и 19 выздоровевших), сейчас болеет 54 человека.

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 402 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 14 человек из числа ранее заболевших скончались, 343 выздоровели. В настоящее время в Украине болеет COVID-19 12 тыс. 270 чел., что на 45 больше, чем сутками ранее.

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Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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