В Кировоградской области в ДТП погибли два человека

Новости Украины:Два человека погибли и один травмировался в ДТП в Кировоградской области.

Вчера, 12 мая, около 18:30, на автодороге "Александрия-Николаев" в Кропивницком районе произошло ДТП с тремя пострадавшими. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ НП в Кировоградской области.

"Водитель ВАЗа 2104 столкнулся с автомобилем ГАЗ 2705. В результате водитель ВАЗа погиб на месте, его пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу, где впоследствии также скончался. Травмированный водитель ГАЗ 2705 сейчас находится в больнице", - отметили в пресс-службе.

Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Как сообщалось, в Николаевской области автомобиль Skoda Octavia столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП погибли двое пассажиров легковушки, еще один пассажир и водитель получили телесные повреждения.