В Украине заработали 640 продуктовых рынков

Новости Украины:В Украине открыли 640 агропродовольственных рынков в рамках ослабления карантина.

В Украине уже начали свою деятельность 640 агропродовольственных рынков в условиях карантина

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По состоянию на 12 мая 2020 года специалисты Госпотребслужбы проверили 640 агропродовольственных рынков, начали свою деятельность – 640 рынков, были не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе субъекта хозяйствования – 14, в том числе по 1 - в Кировоградской, Луганской, Львовской областях, 4 - в Харьковской и 7 - г. Киеве", - говорится в сообщении.

В профильном ведомстве отметили, что за ненадлежащую подготовку к работе в условиях карантина 3 агропродовольственных рынки в Харьковской области закрыты по решению органов местной власти.

За выявленные недостатки и нарушения установленных санитарных требований территориальными органами вынесено 56 предписаний (предложений), больше всего из них в Волынской - 7, в Днепропетровской - 11, во Львовской - 6, в Харьковской - 11, в Херсонской - 8, в Черниговской - 6 и другие. Составлен 1 протокол в Ивано-Франковской области. Для принятия соответствующих мер информировались органы местной власти и органы национальной полиции, отметили в службе.

За период с 1 мая по 12 мая специалистами территориальных органов выдано 710 предписаний (предписаний, предложений), составлено 50 протоколов.

Как сообщалось, 29 апреля на заседании Кабинета министров было принято решение об урегулировании вопроса работы агропродовольственных рынков в Украине в условиях карантина. Контроль за соблюдение продовольственным рынком противоэпидемических требований возложен на представителей Госпотребслужбы. В частности, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее двух своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.

Как сообщалось, общенациональный карантин в Украине Кабинет министров ввел еще в марте и позже продолжил его до 22 мая.