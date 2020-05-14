ООС: во время плановых занятий погибли двое военнослужащих

Во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли два военнослужащих", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.
Другие подробности не сообщаются.
Командование ООС выражает соболезнование родственникам и близким погибших.