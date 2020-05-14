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Штаб ООС: боевики семь раз нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики семь раз нарушали "тишину"
18:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций с начала суток.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объедененных сила на Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы приняли необходимые меры, в том числе и огневого воздействия, для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции", - сообщили в пресс-центре.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь неподалеку Песков и дважды возле Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Защитников Верхнеторецкого оккупанты обстреляли из 82 мм минометов и гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Хутора Вольного враг применял минометы 82-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Орехово и Зайцевого российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 13 мая вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.
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