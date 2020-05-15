В ВСУ подтверждены два новых случая коронавируса

Новости Украины:В Вооруженных силах Украины за сутки подтвердили два новых заболевания коронавирусом COVID-19, при этом четыре человека выздоровели.

По состоянию на утро 15 мая среди военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины подтверждены 46 случаев заболевания COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Из них два обнаружены за минувшие сутки.

"В учреждениях здравоохранения лечится один человек (Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий). В Харьковской области один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

Всего за период пандемии выздоровело 64 человек и 2 летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции - 266 человек.

Отметим, по последним данным на утро 15 мая в Украине зафиксировано 17 330 случаев заражения COVID-19. При этом за прошлые сутки заразились 483 человек. Это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют рост количества новых заболеваний.