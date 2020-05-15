На Закарпатье во двор нардепа бросили "коктейль Молотова"

Новости Украины:В Закарпатской области неизвестный поджег беседку во дворе народного депутата.

В Закарпатской области правоохранители расследуют поджог имущества народного депутата Украины, сообщает пресс-служба полиции области.

"Около 1:00 в селе Невицкое в Закарпатской области неизвестный бросил во двор народного депутата Украины бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Злоумышленник попал в деревянную беседку, совершив поджог", - сообщают правоохранители.

Пожар хозяевам удалось потушить самостоятельно, никто не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, криминалисты и кинологи. По факту начато уголовное производство по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.