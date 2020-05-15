Под Киевом произошли масштабные ДТП: транспорт застрял в пробке

Новости Украины:В селе Небелица, на трассе в направлении Киева, из-за задымления в ДТП попали более 10 автомобилей.

В Киевской области на трассе Киев - Чоп в направлении Киева из-за задымления произошел ряд ДТП, сообщает "Укравтодор".

"Сегодня утром, 15 мая, в селе Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации - задымление. Из пяти ДТП два - с пострадавшими (к счастью все живы), остальные три - без пострадавших. Движение в направлении Киева из-за этого было затруднено", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Причиной задымления называют пожары в экосистемах, вызванные поджогами.

Как сообщалось, полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Киевском районе Харькова. Травмы получила 34-летняя женщина-пешеход. Она госпитализирована в больницу.