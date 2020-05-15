Убила сожителя: в Хмельницкой области до 10 лет осудили женщину

Новости Украины:На Хмельниччине женщина во время конфликта ножом убила своего сожителя.

В Хмельницкой области до 10 с половиной лет осудили женщину, которая во время конфликта нанесла сожителю удар ножом в область сердца, в результате чего он умер.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

"Доказано вину жительницы Дунаевецкого района в совершении умышленного убийства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проведенного предварительного расследования установлено, что в марте прошлого года во время совместного распития алкогольных напитков между сожителями возник конфликт, во время которого женщина ножом нанесла мужчине удар в область сердца.

С проникающим ранением грудной клетки пострадавший был доставлен в районную центральную больницу, где он умер.

Во время судебного разбирательства уголовного производства, чтобы избежать ответственности за содеянное, женщина утверждала, что просто не заметила, как в ее руке оказался нож.

"...Стороной обвинения в суде полностью доказана виновность указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Приговором Каменец-Подольского горрайонного суда осужденной назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы", - добавляется в сообщении.

Как сообщалось, в Луганской области будут судить 39-летнего мужчину, который подозревается в убийстве родной матери.