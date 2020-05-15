На Ивано-Франковщине во время ДТП перевернулась "скорая"

Новости Украины:В ГУНП Ивано-Франковске дали отчет о ДТП, во время которого перевернулся автомобиль скорой медицинской помощи.

В Ивано-Франковске перевернулся автомобиль скорой медицинской помощи.

Об этом в комментарии корреспонденту подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

Отвечая на вопрос, действительно ли в Ивано-Франковске перевернулся автомобиль "скорой", в полиции отметили: "Да".

По данным местного Telegram-канала, ДТП произошло на перекрестке улиц Коновальца и Сахарова.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

Как сообщалось ранее, два человека погибли и один травмировался в ДТП в Кировоградской области.