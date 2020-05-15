Большая стройка: в Одесской области в этом году возобновят вдвое больше дорог

Новости Украины:На Одесчине в текущем году будет возобновлено около 133 км дорог.

В Одесской области в 2020 году в рамках программы "Большое строительство" будет возобновлено рекордное количество дорог – около 133 км., что вдвое больше, чем было сделано в прошлом году.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе рабочего визита в Одесскую область, сообщает пресс-служба министерства.

"В этом году в рамках "Большого строительства" в Одесской области будет построено и отремонтировано в два раза больше дорог, чем в 2019-ом. Это около 133 км. Регион получил 2,7 млрд грн из госбюджета на реализацию этой программы", - сказал Криклий.

По его словам, на ремонт дорог государственного значения будет направлено почти 1,9 млрд грн, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Еще 54 км автодорог в области планируется восстановить за счет средств, привлеченных под государственные гарантии.

На обновленных дорогах будут установлены современные комплексы автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении").

"Мы ремонтируем не только дороги. Один из стратегических объектов дорожной инфраструктуры Одесской области – мост через Хаджибейский лиман, расположенный на автодороге М-05 "Киев-Одесса". Его капремонт был начат в 2008 году. В 2019-м реанимировали этот проект. Надеюсь, что до конца этого года будут завершены работы на правой стороне моста и возобновится движение на трех полосах", - рассказал чиновник.

В рамках рабочего визита министр вместе с председателем Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрием Киселем, председателем Государственной службы безопасности на транспорте Александром Погорелым и председателем Одесской ОГА Максимом Куцым осмотрели состояние строительства Хаджибейского моста на автодороге М-05 и обсудили план дальнейших действий по реализации проекта.